Erzurum'da sağanak ve dolu etkili oldu
Erzurum'da etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.
Giriş: 17.06.2026 - 18:02 Güncelleme:
Erzurum'da etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, yağışa hazırlıksız yakalananlar da zor anlar yaşadı.
Sağanakla birlikte kentin bazı bölgelerinde dolu da etkili oldu.
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