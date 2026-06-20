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        Erzurum'da sahipsiz sokak hayvanlarının korunmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı

        Erzurum'da sahipsiz sokak hayvanlarının korunması, popülasyonlarının kontrol altına alınması ve toplum sağlığının desteklenmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 12:40 Güncelleme:
        Erzurum'da sahipsiz sokak hayvanlarının korunmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı

        Erzurum'da sahipsiz sokak hayvanlarının korunması, popülasyonlarının kontrol altına alınması ve toplum sağlığının desteklenmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

        ‎Valilik öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesine ait Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan sahipsiz köpeklerin kısırlaştırılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.


        Bu kapsamda ‎Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen işbirliği protokolü imza törenine, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Akif Ümüzer katıldı.

        İmzalanan protokolle sahipsiz sokak hayvanlarının refahının artırılması, kontrolsüz üremenin önlenmesi, hayvan popülasyonunun bilimsel yöntemlerle yönetilmesi ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

        - "Sahipsiz köpeklerin kısırlaştırılmasında laparoskopik yöntem kullanılacak"


        Vali Aydın Baruş, törende, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması konusunda Erzurum'un Türkiye'ye örnek olan illerden biri haline geldiğini söyledi.

        Belediyelerin koordinasyon içerisinde yürüttüğü çalışmalar sayesinde önemli sonuçlar elde edildiğini ifade eden Baruş, hayvanların zamanında toplanması, sağlık kontrollerinin yapılması, aşılanması, kısırlaştırılması ve uygun koşullarda barındırılması süreçlerinde Erzurum'un örnek bir uygulama ortaya koyduğunu belirtti.


        ‎Çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Vali Baruş, çevre illerden getirilen hayvanlar ile sokağa terk edilen yavrular nedeniyle mücadelenin kesintisiz sürdürülmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

        Baruş, Erzurum'da yürütülen çalışmalar sayesinde şehir merkezinde vatandaşların güvenliğini tehdit edecek düzeyde sahipsiz sokak hayvan hareketliliğinin bulunmadığını aktararak, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla ilgili kurumlara bildirebildiklerini, ihbarların ardından hayvanların belediye ekiplerince alınarak bakımevlerine götürüldüğünü kaydetti.


        ‎Sahipsiz sokak hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmaların en önemli unsurlarından birinin kısırlaştırma uygulamaları olduğunu söyleyen Baruş, kontrolsüz çoğalmanın önüne geçilmesi için bu işlemlerin düzenli ve etkin şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

        Vali Baruş, özellikle dişi hayvanlarda gerçekleştirilen operasyonların uzun iyileşme süreçleri nedeniyle çeşitli zorluklar içerdiğini belirterek, Erzurum'un sert iklim koşullarının da bu süreci daha hassas hale getirdiğini dile getirdi.

        ‎Türkiye'de ilk kez Erzurum'da uygulanacak çalışma kapsamında Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından sahipsiz köpeklerin kısırlaştırılmasında laparoskopik (kapalı) yöntem kullanılacağını açıklayan Baruş, modern veteriner hekimlik uygulamaları arasında yer alan bu yöntem sayesinde cerrahi müdahalelerin daha az invaziv (girişimsel) şeklinde gerçekleştirileceğini, komplikasyon riskinin azalacağını, operasyon sonrası bakım ve iyileşme süresinin ise önemli ölçüde kısalacağını belirtti.

        ‎Baruş, hayvanların ameliyat sonrasında daha az ağrı hissedeceğini ve daha konforlu bir iyileşme süreci geçireceğini ifade ederek, yöntemin hayvan refahına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

        Türkiye'de toplu halde laparoskopik yöntemle sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması uygulamasının bilinen ilk örneğinin Erzurum'da gerçekleştirileceğini anlatan Vali Baruş, bu çalışmanın diğer belediyelere ve hayvan bakımevlerine de örnek olacağını kaydetti.

        - "Sokak hayvanları konusu vatandaşların güvenliği açısından önem taşıyor"


        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de sokak hayvanları konusunun hem vatandaşların güvenliği hem de hayvan refahı açısından önem taşıdığını belirterek, Atatürk Üniversitesi ile birlikte Valilik öncülüğünde başlatılan çalışmanın son derece kıymetli olduğunu anlattı.

        ‎Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise konunun yalnızca insan sağlığını değil, aynı zamanda hayvan sağlığını da yakından ilgilendirdiğini dile getirdi.

        Hayvanların zarar görmemesi, iyileşme sürelerinin kısaltılması ve daha konforlu iyileşme süreci geçirmelerinin hayvan refahı açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Hacımüftüoğlu, kontrollü ve planlı şekilde yürütülen çalışmaların yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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