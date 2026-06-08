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        Erzurum'da Şehit Murat Ellik İlkokulu öğrencilerinin hikayeleri kitaplaştırıldı

        Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Şehit Murat Ellik İlkokulunda eğitim gören 4. sınıf öğrencilerinin yazdığı hikayeler kitaplaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Erzurum'da Şehit Murat Ellik İlkokulu öğrencilerinin hikayeleri kitaplaştırıldı

        Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Şehit Murat Ellik İlkokulunda eğitim gören 4. sınıf öğrencilerinin yazdığı hikayeler kitaplaştırıldı.

        Palandöken Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle yürütülen proje kapsamında öğrenciler, seçtikleri değerlerle ilgili özgün hikayeler yazdı. 7 aylık çalışmanın ardından değerlendirilen eserlerden 18'i kitapta yer almaya hak kazandı.

        Kitaplaştırma sürecinde her hikaye için görseller hazırlanırken, öğrencilerin eserleri "Minik Kalemlerden Değerler 2" adlı kitapta bir araya getirildi.

        Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Merve Demirtaş, AA muhabirine, öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini geliştirmek, onlara eser bırakma ruhunu yaşatmak amacıyla 4. sınıf öğrencilerine yönelik hikaye yazma etkinliği başlattıklarını söyledi.

        Öğrencilerin seçtikleri değerlerle ilgili özgün hikayeler oluşturduğunu belirten Demirtaş, "Toplanan hikayeleri değerlendirerek 7 aylık süreç sonucunda 18 öğrencimizin eseri kitaba girmeye hak kazandı. Kitaplaştırma sürecinde her bir hikaye için görsel oluşturarak kitabı daha ilgi çekici hale getirmeye çalıştık. Büyük bir emekle hazırladığımız ve bu yıl ikincisini yayımladığımız 'Minik Kalemlerden Değerler 2' kitabıyla öğrencilerimizin eserlerini okuyucularla buluşturduk. Ayrıca okuldaki diğer öğrencilerimize örnek olması amacıyla imza günü etkinliği düzenledik. Desteklerinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Seyfullah Karapınar ve Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş'e teşekkür ederiz." dedi.

        Okulda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, kitaplarını imzaladı.

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