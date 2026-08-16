Erzurum'da şerit ihlaliyle hatalı sollama anı kamerada

Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine trafiği tehlikeye atan sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Abdurrahim Öztaş kullandığı 25 BB 462 plakalı yolcu minibüsüyle bu yolda seyrederken bir otomobilin şerit ihlali yaparak önündeki aracı hatalı şekilde sollamaya çalıştığını fark etti.

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