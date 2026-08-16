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        Erzurum'da şerit ihlaliyle hatalı sollama anı kamerada

        Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobilin şerit ihlali yaparak hatalı sollama gerçekleştirip trafiği tehlikeye attığı anlar, araç içi kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Erzurum'da şerit ihlaliyle hatalı sollama anı kamerada

        Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobilin şerit ihlali yaparak hatalı sollama gerçekleştirip trafiği tehlikeye attığı anlar, araç içi kamerasınca kaydedildi.

        Erzurum-Oltu kara yolunun Subatuk Mahallesi mevkisindeki kısmı asfalt çalışması nedeniyle tek şeride indirildi.

        Abdurrahim Öztaş kullandığı 25 BB 462 plakalı yolcu minibüsüyle bu yolda seyrederken bir otomobilin şerit ihlali yaparak önündeki aracı hatalı şekilde sollamaya çalıştığını fark etti.

        Güçlü refleksle manevra yapan Öztaş, yol çalışması nedeniyle trafiğe kapalı bölüme geçerek otomobille kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtuldu.

        Öte yandan otomobilin şerit ihlaliyle hatalı sollama yaparak trafiği tehlikeye attığı anlar, araç içi kamerasınca kaydedildi.

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        Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine trafiği tehlikeye atan sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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