Erzurum'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç 2 araca zarar verdi

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçlarda küçük çaplı hasar oluştu.

Rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki iki aracın üzerine devrildi.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde şiddetli rüzgar ve fırtına etkili oldu.

Erzurum'un Horasan ilçesinde şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle devrilen ağaç iki araca zarar verdi.

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