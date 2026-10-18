Erzurum'da silahlı kavgayı durdurmak isterken vurulan kadın öldü
Erzurum'un Tekman ilçesinde çıkan silahlı kavgada 71 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Erzurum'un Tekman ilçesinde çıkan silahlı kavgada 71 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
İlçe merkezine 42 kilometre uzaklıktaki Karlıca Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tarafları ayırmak isteyen Asiye İpek (71) silahla yaralandı.
İhbar üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tekman Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yapılan çalışmalarda kavgayla ilgili K.İ. (68), Ş.İ. (62) ve E.İ. (25) gözaltına alındı.
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