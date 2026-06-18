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        Erzurum'da son 10 yılda iklimde yaşanan değişim bitki örtüsünü yüzde 65 artırdı

        TALHA KOCA - Erzurum'da son 10 yılda etkisini artıran serin hava ve yağışlar nedeniyle bitki örtüsünde yüzde 65 oranında artış ve sıkılaşma gözlemlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Erzurum'da son 10 yılda iklimde yaşanan değişim bitki örtüsünü yüzde 65 artırdı

        TALHA KOCA - Erzurum'da son 10 yılda etkisini artıran serin hava ve yağışlar nedeniyle bitki örtüsünde yüzde 65 oranında artış ve sıkılaşma gözlemlendi.

        Su yılı yağışlarının hem uzun yıllar ortalamasının hem de geçen yılın üzerinde gerçekleştiği Erzurum'da özellikle, daha önce çıplak ya da seyrek bitki örtüsüne sahip alanlarda yeşil örtünün yaygınlaştığı tespit edildi.

        Yaklaşık 25 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip kentte, son 10 yılda iklimde gözlenen serinleme ve yağış artışının bitki örtüsünün yoğunlaşmasına katkı sağladığı değerlendiriliyor.

        Uydu görüntüleri ve uzaktan algılama verileri kullanılarak yapılan çalışmalarda, 2015 yılından itibaren bitki örtüsünde belirgin bir artış yaşandığı ortaya konuldu.

        Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye Coğrafyası Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Cemal Sevindi, AA muhabirine kentteki bitki örtüsünde gözlenen artışlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Sevindi, kent merkezinde rakımın yaklaşık 2 bin metreye kadar çıktığını belirterek, "Kuzey ilçelerimizde 3 bin 400 metreye kadar çıkabiliyor. Her türlü iklimin görüldüğü bir alandayız. Sıcak ve sıcağa yakın Akdeniz benzeri ya da karasal iklimin alt türlerini görebiliyoruz. Yaklaşık 10 senedir iklimdeki serinleme ve yağışın artışına bağlı olarak bitki örtümüzde genişleme var." dedi.

        - "Bitki örtüsünde 2015'ten itibaren artma var"

        Artışın meralarla bağlantılı olarak hayvancılığı ve doğal yaşamı etkilediğini anlatan Sevindi, şunları kaydetti:

        "Pilot bölgelerimizde Tortum, Uzundere ve Erzurum Ovası'nda bunun için yapılan çalışmalarda toprak örüntüsünün çıplak olduğunu bildiğimiz çoğu alan geçen sene bitki örtüsüyle yüzde 60 oranında kaplanıyordu, bu sayı bu sene biraz daha arttı. Daha cılız bir bitki örtüsü çorak alanları kaplıyor, nemlilik ve yağış koşullarımızda değişiklik görünüyor. Bitki örtüsünde 2015'ten itibaren artma var. Nerede su alanımız ne kadar küçüldü ve arttı, nerede su vardı nerede su yok diye hesaplıyoruz. Bunları artık uydu fotoğrafları üzerinden yapıyoruz, uydu verilerinden yararlanarak yüzeydeki yansıma, sıcaklıkları ve su örtüsünü uydu verilerinden çıkarıyoruz. Bunlar, uluslararası standartlar ve formüllerden yapılıyor."

        Sevindi, "2015'ten sonra net belirledik, 2000'den başladık, 2015'e kadar görünmüyor ama 2015 ve 2024 arasındaki durum tamamen değişmişti, bitki örtüsü artık yüzeyi kaplıyor. Toprak yüzeyi kaplanınca su tutma kapasitesi artıyor, buharlaşma düşüyor. Bitki örtüsü yüzde 65 oranında artıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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