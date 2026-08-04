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        Erzurum'da son bir ayda aranan 73 şüpheli yakalandı

        Erzurum'da jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 73 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 19:14 Güncelleme:
        Erzurum'da son bir ayda aranan 73 şüpheli yakalandı

        Erzurum'da jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 73 şüpheli yakalandı.

        Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması ile aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda son bir ayda yürütülen çalışmalarda, asayiş suçlarından 46, siber suçlardan 13, narkotik ile kaçakçılık ve organize suçlardan 14 olmak üzere toplam 73 aranan şüpheli yakalandı.

        Ekipler ayrıca kayıp olarak aranan 9 kişiyi bularak ailelerine teslim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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