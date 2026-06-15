Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da su kanalına düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

        Erzurum'da su kanalına düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

        Erzurum'da oyun oynadığı sırada su kanalına düşen 3,5 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 19:29 Güncelleme:
        Erzurum'da su kanalına düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

        Erzurum'da oyun oynadığı sırada su kanalına düşen 3,5 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.


        Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Boğaz mevkisinde oyun oynadığı sırada su kanalına düşen 3,5 yaşındaki Yağız Ali Çelik'i fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce su kanalında yürütülen arama çalışmalarında Çelik, düştüğü noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, suyun debisinin düştüğü bir alanda bulundu.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çelik'in, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz rahat bir nefes aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz rahat bir nefes aldı
        ABD ile İran anlaşmayı imzaladı
        ABD ile İran anlaşmayı imzaladı
        Aile kavgası ölümle bitti
        Aile kavgası ölümle bitti
        Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!
        Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!
        Husumet sokağa taştı! Defalarca ateş etti
        Husumet sokağa taştı! Defalarca ateş etti
        Yeşil Burun Adaları'ndan sürpriz puan!
        Yeşil Burun Adaları'ndan sürpriz puan!
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!
        İsrail muhalefeti: Netanyhau savaşı kaybetti
        İsrail muhalefeti: Netanyhau savaşı kaybetti
        22 milyar dolarlık dev teklif!
        22 milyar dolarlık dev teklif!
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        "Burası otel değil, ev"
        "Burası otel değil, ev"
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Erzurum'da jandarmanın 187. yılına özel tanıtım standı
        Erzurum'da jandarmanın 187. yılına özel tanıtım standı
        Erzurum'da "5. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı" başladı
        Erzurum'da "5. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı" başladı
        Bilimsel projelerle Erzurum'un potansiyeli harekete geçirilecek
        Bilimsel projelerle Erzurum'un potansiyeli harekete geçirilecek
        Vali Baruş: Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Tespit edemediğiniz sorunlar...
        Vali Baruş: Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Tespit edemediğiniz sorunlar...
        ARAS EDAŞ'ta kritik göreve deneyimli isim
        ARAS EDAŞ'ta kritik göreve deneyimli isim
        Yılmaz: "Kurumlar arası dayanışma önemli"
        Yılmaz: "Kurumlar arası dayanışma önemli"