Erzurum'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.



Çengelli Mahallesi'nde N.Y'nin (74) kullandığı 41 TZ 925 plakalı otomobil, takla atarak yol kenarındaki otluk alana düştü.



İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde otomobildeki A.Y'nin (72) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan ağır yaralı sürücü ile araçtaki T.Y. ve M.Y, ambulansla Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.







