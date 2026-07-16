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        Erzurum'da tarlada ot biçerken devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Erzurum'un Horasan ilçesinde tarlada ot biçerken devrilen traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 20:05 Güncelleme:
        Erzurum'da tarlada ot biçerken devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Erzurum'un Horasan ilçesinde tarlada ot biçerken devrilen traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Mehmet Kahrıman idaresindeki 25 FR 203 plakalı traktör, Aktaş Mahallesi'ndeki tarlasında ot biçtiği sırada devrildi.


        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kahrıman, sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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