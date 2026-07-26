Erzurum'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Erzurum'da otomobilin elektrikli bisiklete çarpmasının ardından takla attığı kazada, 3 kişi yaralandı. Aziziye ilçesinden kent merkezine giden S.K. idaresindeki 34 YNK 32 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen elektrikli bisiklete çarptıktan sonra devrildi. Kazada, bisiklet sürücüsü, otomobil sürücüsü S.K. ve yanındaki İ.K. yaralandı. Yaralılar, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.