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        Erzurum'da üniversite öğrencilerine KADES uygulaması anlatıldı

        Polis ekipleri, Erzurum Teknik Üniversitesi'ndeki (ETÜ) öğrencilere, Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:13 Güncelleme:
        Erzurum'da üniversite öğrencilerine KADES uygulaması anlatıldı

        Polis ekipleri, Erzurum Teknik Üniversitesi'ndeki (ETÜ) öğrencilere, Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlattı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, üniversitede kadınların güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma yürüttü.

        Ekipler, ETÜ'de kurdukları stantta üniversite öğrencilerine KADES uygulamasını tanıttı.

        Konu hakkında kadınları bilgilendiren ekipler, KADES uygulamasını cep telefonlarına indirmelerini önerdi.

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