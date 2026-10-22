Erzurum'da üniversite öğrencilerine KADES uygulaması anlatıldı
Polis ekipleri, Erzurum Teknik Üniversitesi'ndeki (ETÜ) öğrencilere, Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlattı.
Polis ekipleri, Erzurum Teknik Üniversitesi'ndeki (ETÜ) öğrencilere, Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, üniversitede kadınların güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma yürüttü.
Ekipler, ETÜ'de kurdukları stantta üniversite öğrencilerine KADES uygulamasını tanıttı.
Konu hakkında kadınları bilgilendiren ekipler, KADES uygulamasını cep telefonlarına indirmelerini önerdi.
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