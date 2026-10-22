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        Öğrencilere KADES bilgilendirmesi

        Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların güvenliğini sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:05 Güncelleme:
        Öğrencilere KADES bilgilendirmesi

        Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların güvenliğini sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ) Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi.

        Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal farkındalığı artırma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde bilgilendirme standı açtı.

        Üniversite öğrencileri ve kadın vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantta, emniyet mensupları tarafından KADES uygulamasının önemi, çalışma prensibi ve acil durumlarda nasıl kullanılacağı detaylı bir şekilde anlatıldı. Bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra kadınlara KADES’i tanıtan eğitici broşürler dağıtıldı. Akıllı telefonu olan ancak uygulamayı henüz indirmemiş olan kadın vatandaşlara ise uygulamanın cep telefonlarına indirilmesi ve kurulumu konusunda teknik destek sağlandı.

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        Emniyet müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, kadınların her an ve her yerde kendilerini güvende hissetmeleri için bu tür farkındalık etkinliklerinin kararlılıkla süreceği belirtilerek, "Güvende olmak için KADES yanınızda!" mesajı vurgulandı.

        Etkinlik, üniversiteli genç kadınların polis ekiplerine teşekkür etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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