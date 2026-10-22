Muş'ta yetenek taramasıyla güreşe başlayan Ahmet Yılmaz'ın Dünya Şampiyonası'nda hedefi madalya

YUNUS HOCAOĞLU - Muş'ta sportif yetenek taramasıyla keşfedilerek güreşe başlayan milli sporcu Ahmet Yılmaz, kariyerindeki iki dünya ve bir Avrupa üçüncülüğünün ardından Kazakistan'daki Dünya Şampiyonası'nda da madalya kazanmak istiyor.

Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde milli takımla yaptığı kampı tamamlayan 31 yaşındaki Ahmet Yılmaz, Astana'da 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde organize edilecek 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Ahmet Yılmaz, beden eğitimi öğretmeninin seçmesiyle başladığı ve 16 yıldır sürdürdüğü güreşte birçok ulusal başarının ardından 2024 yılındaki Dünya Şampiyonası ile 2025'teki Avrupa ve Dünya Şampiyonalarından bronz madalyayla döndü.

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Bu yıl Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ise çeyrek finalde Moldovalı Alexandrin Gutu'ya 10-2 (teknik üstünlükle) mağlup olup elenen Ahmet Yılmaz, ilk kez yüksek irtifada kamp yapıp hazırlandığı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya almayı hedefliyor.

Milli güreşçi Ahmet Yılmaz, AA muhabirine, Türkiye'yi 77 kiloda temsil ettiğini, daha önce 2 dünya ve 1 Avrupa üçüncülüğü kazandığını söyledi.

Yetenek taramasıyla güreşe başladığını belirten Ahmet Yılmaz, "Muş'ta 7. sınıftayken beden eğitimi öğretmenimin beni seçmesiyle güreşe başladım. Sonra Bursa TOHM, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şimdi ASKİ Spor Kulübü sporcusuyum. 15-16 yıldır güreşle uğraşıyorum." dedi.

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- "Şimdi nasibimizi zorlayacağız"

Ahmet Yılmaz, bu sene katıldığı Avrupa Güreş Şampiyonası'na değinerek, "Oradaki sakatlığın ardından şu an kendimi iyi hissediyorum. Erzurum'da yüksek rakımda kamp yapmamız kondisyonumuzu daha çok artırdı. Şimdi nasibimizi zorlayacağız. Takımdaki uyum çok iyi ve bu iş ne kadar bireysel olsa da takım ruhu denen bir şey var. Takım olarak kendimizi iyi hissediyoruz. Ben de sakatlıktan sonra kendimi daha iyi hissediyorum. Zaten Dünya Şampiyonası'ndaki rakiplerimin çoğuyla daha önce karşılaşmıştım. Bakalım hayırlısıyla elimizden geleni yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

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Erzurum'da kamp yapmanın kendilerine iyi geleceğini dile getiren Ahmet Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yüksek rakım da gerçekten çok güzel oldu. Oksijen kapasitemizi zorladık, Ejder 3200'e çıktık ve orası da bize iyi geldi. Erzurum'un bize iyi geleceğini düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'ndaki durumumuzu da değerlendirdiğimde şu an takımdaki herkesin durumu çok iyi. Avrupa Şampiyonası'ndan çok daha iyi durumdayız diyebilirim. Ailelerimiz bizleri destekliyor ama halkımızdan da dua ve destek bekliyoruz."

Ahmet Yılmaz, şampiyonanın sonucuna göre değerlendirme yapacağını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

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"Avrupa Şampiyonası'nda sakatlığımdan dolayı galiba biraz odak sorunum vardı. Ben ona bağlıyorum, bu benim kişisel öz eleştirim. Sakatlıktan dolayı çok motive olamadım ama şu an çok motiveyim ve kendimi iyi hissediyorum. Aslında fazla söze de gerek yok, şampiyonada madalya aldıktan sonra konuşursak daha anlamlı şeyler söyleriz."