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        Erzurum'da yaklaşık 3 bin çocuk tarihi camide buluştu

        Erzurum'da yaklaşık 3 bin kız çocuğu "Cami Buluşması" kapsamında tarihi camide bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 14:44 Güncelleme:
        Erzurum'da yaklaşık 3 bin çocuk tarihi camide buluştu

        Erzurum'da yaklaşık 3 bin kız çocuğu "Cami Buluşması" kapsamında tarihi camide bir araya geldi.

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum İl Temsilciliğince Yakutiye ilçesindeki Yıldız Kardeşler Camisi'nde öğle vakti "Bir araya geliyor, imanla güçleniyoruz" mottosuyla düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 3 bin kız çocuğu namaz kılarak dua etti.

        Namaz sonrası cami önündeki etkinlik alanında, çocuklar voleybol, basketbol ve çeşitli aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdi.

        Vali Aydın Baruş, öğrencilerle bir araya geldikten sonra gazetecilere, yaz kurslarının 29 Haziran'da başladığını ve 14 Ağustos'ta sona ereceğini söyledi.

        Çocukların yaz tatillerinde kaliteli vakit geçirmesinin önemli olduğunu ifade eden Baruş, "TÜGVA'nın çocukları evlerinden servislerle alıp kurs merkezlerine götürüp Kur'an-ı Kerim ile diğer dini bilgileri öğretmesi, kişisel gelişimlerine ve yeteneklerine uygun kurslara tabi tutulması ayrıca çocuklarımızın daha önce uğraşmadıkları sporlarla da onları tanıştırması çok önemli." dedi.

        Baruş, çocukların kurslara taşınmasının Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirildiğini belirterek, "Çocuklarımızın çok iyi şekilde yetişmelerini, ülkemize ileride vatansever insanlar olarak hizmet etmelerini istiyoruz. Bu da ancak onların boş vakitlerinin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak bu tür kurslarla mümkün olduğunu da biliyoruz. Bu anlamda burada 3 bine yakın genç ve çocuğumuzla birlikte olmak beni çok mutlu etti. Çocuklarımızın maneviyata uygun ve değerlerimize sahip çıkan gençler olarak yetiştirilmesini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

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