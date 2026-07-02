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        Erzurum'da yasa dışı bahis ve kumar içerikli 228 siteye erişim engeli

        Erzurum'da yasa dışı bahis ve kumar içerikli 228 siteye erişim engeli getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 18:32 Güncelleme:
        Erzurum'da yasa dışı bahis ve kumar içerikli 228 siteye erişim engeli

        Erzurum'da yasa dışı bahis ve kumar içerikli 228 siteye erişim engeli getirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dijital ortamda kamu düzeninin sağlanması ve suçun önlenmesi için sanal devriye çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda geçen ay yaptıkları çalışmalarda, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten 4, genel güvenliği kasten tehlikeye sokan 10, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden, trafiği tehlikeye sokan, yasa dışı bahis ve kumar oynanmasına yer sağlamaktan da birer olmak üzere 20 şüpheli hakkında adli işlem yaptı.

        Ekipler, ayrıca yasa dışı bahis ile kumar içerikli 228 site ve hesap hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimde bulunularak erişim engeli getirilmesini sağladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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