Erzurum'daki tarihi konak sahaf ve yaşayan müze konseptiyle ziyaretçilerini ağırlıyor

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum Büyükşehir Belediyesince "Kültür Yolu Projesi" kapsamında restore edilerek yeniden düzenlenen tarihi Topçu Ağa Konağı, sahaf, kütüphane ve yaşayan müze konseptiyle ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor.



Kent merkezinde bulunan ve mimari özellikleri bakımından 19. yüzyılda inşa edildiği değerlendirilen tarihi konak, Erzurum Büyükşehir Belediyesince kamulaştırıldıktan sonra restore edilerek "Sahaf" adıyla hizmet vermeye başladı.



Kent Estetiği Daire Başkanlığınca hayata geçirilen projeyle iki katlı tarihi yapı, yalnızca kitap okuma alanı olmaktan çıkarılarak her yaştan ziyaretçiye hitap eden kültürel bir yaşam alanına dönüştürüldü.



Yaklaşık 7 bin kitabın bulunduğu konakta yetişkinler ve çocuklar için ayrı okuma bölümleri oluşturulurken, üst katta eski okul sınıflarını yansıtan nostaljik bir bölüm hazırlandı.



Eski ders kitapları, öğrenci önlükleri, kara tahta ve dönemine ait eğitim materyalleriyle donatılan sınıf, ziyaretçilere geçmişin eğitim ortamını deneyimleme imkanı sunuyor.



Tarihi konağın avlusu da yaz döneminde çeşitli etkinlikler ve okuma faaliyetleri için kullanıma hazırlanıyor.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Mustafa Aygün, AA muhabirine, tarihi yapıyı yaşayan bir kültür mekanına dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi.



Konağın daha önce de kütüphane olarak hizmet verdiğini hatırlatan Aygün, yapılan yeniliklerle tarihi yapının farklı bir formata çevrildiğini anlattı.



- "Bir aile ortamı oluşturmak istedik"



Aygün, şöyle devam etti:



"Tarihi konağı güncelleyip, şehrin kodlarını insanların yaşayarak deneyimlediği bir formata çevirmek istedik. Bu bağlamda sahaf fikri ortaya çıktı. Sahafımıza müze kavramını da katarak yaşayan müzeye dönüştürdük. Artık günümüzde yaşayan müzeler ciddi talep gören bir unsur. Tarihi konağı hem müze, hem sahaf, hem insanların vakit geçirdiği bir konsepte çevirdik. Şu anda 7 bine yakın kitap var. İki katlı konağımızın avlusu da var. Yaz konseptiyle avlumuzu da hazırlıyoruz.



Üst katı tamamen çocuklara ayırdık. Konağımızın üst katında eski bir sınıfı canlandırdık. Çocuklarımıza, anne, baba, dede ve ninelerinin nerelerde okuduğunu göstermek istedik. Bir aile ortamı oluşturmak istedik. Ayrıca çocuklar için üst katta bir okuma salonu da hazırladık. Açıldığımız günden itibaren çok güzel tepkiler alıyoruz. Sahafımızı günlük yaklaşık 500-600 kişi ziyaret ediyor. Bu sayı hafta sonları daha da artıyor."



Erzurum'un Türkiye'de en çok kitap okuyan iller arasında yer aldığını aktaran Aygün, sahafta eski kitapların muhafazasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ve gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti.



Arkadaşları ile sahafı gezen Şeyda Ayyıldız ise konsepti çok beğendiğini dile getirerek, "Benim için sahaf demek bu kitapların içindeki yaşanmışlıklar, o insanların hislerini anlamak demek. Ne düşünerek okumuşlar, neler hissettiler, bunların içinde olmak çok güzel bir duygu." dedi.

