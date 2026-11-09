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        Erzurumlu emeklilerden güneydoğu çıkarması Erzurumlu emekliler Şanlıurfa ve Diyarbakır'da moral buldu TÜED Erzurum Şubesi'nden emeklilere unutulmaz hafta sonu

        Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanlığı, üyelerine yönelik düzenlediği iki günlük Güneydoğu Anadolu gezisiyle emeklilere unutulmaz bir hafta sonu yaşattı. Zorlu yaşam koşulları içerisinde hayat mücadelesi veren emekliler, iki günlüğüne de olsa günlük sıkıntılarından uzaklaşarak doyasıya eğlenme ve yeni yerler görme fırsatı buldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Erzurumlu emeklilerden güneydoğu çıkarması Erzurumlu emekliler Şanlıurfa ve Diyarbakır'da moral buldu TÜED Erzurum Şubesi'nden emeklilere unutulmaz hafta sonu

        Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanlığı, üyelerine yönelik düzenlediği iki günlük Güneydoğu Anadolu gezisiyle emeklilere unutulmaz bir hafta sonu yaşattı. Zorlu yaşam koşulları içerisinde hayat mücadelesi veren emekliler, iki günlüğüne de olsa günlük sıkıntılarından uzaklaşarak doyasıya eğlenme ve yeni yerler görme fırsatı buldu.

        Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz ve yönetimi tarafından organize edilen gezi kapsamında emekli üyeler, ilk olarak Erzurum’dan Şanlıurfa’ya hareket etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in otobüs tahsisinde bulunduğu organizasyona, Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar ve Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da destek verdi.

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        Şanlıurfa’da tarihi ve turistik mekânları ziyaret eden emekliler, akşam saatlerinde düzenlenen sıra gecesinde müzik, eğlence ve yöresel kültürün tadını çıkardı. Renkli görüntülere sahne olan gecede katılımcılar, uzun süre hafızalarından silinmeyecek güzel anılar biriktirdi.

        Gezinin ikinci gününde ise rotasını Diyarbakır’a çeviren emekli kafilesi, burada da kentin tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfetti. İki gün boyunca keyifli vakit geçiren emekliler, gece saatlerinde Erzurum’a dönerek organizasyonu tamamladı.

        Araz: Amacımız emeklilerimizin hayatına renk katmak

        Geziyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, emeklilerin sosyal hayata katılmalarını sağlayacak organizasyonlara önem verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da emeklilerimiz için güzel bir gezi organize ettik. İki gün de olsa üyelerimizin keyifli anlar yaşamasına, günlük hayatın stresinden uzaklaşmasına vesile olduk. Bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen başta olmak üzere Palandöken Belediye Başkanımız Muhammed Sunar’a ve Yakutiye Belediye Başkanımız Mahmut Uçar’a teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir organizasyon oldu. Emekli üyelerimiz iki gün de olsa güzel anlara şahitlik etti, birlikte vakit geçirdi, eğlendi ve moral buldu. Dernek yönetimi olarak bu tür etkinlikleri daha da yaygınlaştırmak istiyoruz. Malum, emeklilerimizin yaşam standartları ortada. Ağır yaşam koşulları altında büyük sıkıntılar yaşayan, geçim mücadelesi veren emeklilerimiz var. Bizler de dernek olarak imkânlarımız ölçüsünde onların hayatlarına dokunmak, iki gün de olsa yüzlerini güldürmek ve yaşamlarına biraz olsun renk katmak için mücadele ediyoruz. Bu güzel etkinliğin gerçekleşmesinde emeği ve katkısı bulunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum."

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        İki günlüğüne de olsa hayatın yüzü güldü

        Emeklilerin yalnızca ekonomik değil, sosyal açıdan da desteklenmeye ihtiyaç duyduğunu ortaya koyan organizasyon, katılımcılara moral ve motivasyon sağladı. Şanlıurfa’nın sıra gecesinden Diyarbakır’ın tarihi atmosferine uzanan iki günlük yolculuk, emeklilerin yüzünü güldürürken geride güzel anılar bıraktı.

        Zekeriya Araz ve yönetiminin öncülüğünde gerçekleştirilen gezi, emeklilerin sosyal yaşamda daha fazla yer almasının ve bu tür etkinliklerin yaygınlaştırılmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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