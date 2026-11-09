Arıların doğudan batıya göç yolculuğu başladı

Erzurum'un Oltu ilçesinde 20 yıldır arıcılık yapan 48 yaşındaki Hasan Demir, yaz aylarında ürettiği çiçek balının ardından kış sezonunda çam balı üretmek için arılarıyla birlikte Aydın'a göç ediyor.

Oltu'nun Bahçecik Mahallesi'nde, Kırdağ eteklerinde kurduğu arılıkta arıcılık yapan Hasan Demir, mevsim şartlarına göre arılarını farklı bölgelere taşıyarak üretimini sürdürüyor. Yaklaşık 20 yıldır arıcılıkla uğraşan Demir, yaz sezonunda 250 civarındaki arısıyla çiçek balı üretirken, havaların soğumasıyla birlikte kışlık üretim için rotasını Aydın'a çevirdi. Yaz sezonunu verimli geçirdiğini belirten Demir, bu yıl yaklaşık 2,5 ton bal elde ettiğini ve ürünlerinin tamamını sattığını söyledi. Arılarını kamyona yükleyerek yaklaşık 23 saat süren yolculuğun ardından Aydın'a gidecek olan Demir, burada çam balı üretimi yapacak.

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Arılarla 23 saat süren bir göç yolculuğu

Arıcılığın büyük emek ve fedakârlık gerektirdiğini ifade eden Hasan Demir, "Yaz sezonunda petekli ballarımızı aldık, çok şükür satışlarımızı da yaptık. Şimdi göç zamanı geldi. Aydın'a giderek çam balı üretimine başlayacağız. Orada da balımızı aldıktan sonra arılarımızı kışlatıp ilkbaharda yeniden Oltu'ya döneceğim. Bu işi yapmak kolay değil. Binbir meşakkatle yollara düşüyoruz. Yaklaşık 23 saat hiç durmadan yolculuk yaparak Aydın'a ulaşıyoruz. Herkes bu zahmete katlanamaz. Arıcılığı seven, bu işe gönül veren insanlar ancak bu fedakârlığı yapabilir. Doğadan sofralarımıza uzanan kaliteli balı üretmek, devletimize ve milletimize katkıda bulunmak için 20 yıldır aynı emekle çalışıyorum. Helal rızık kazanmak için yıllardır bu zahmete severek katlanıyorum. Elhamdülillah, bu sezon 2,5 ton bal aldım ve tamamını sattım. Şimdi sılamızdan ayrılma vakti. Elbette Oltu'yu özleyeceğiz. Yaklaşık 6 ay Aydın'da kalacağız, ardından yeniden memleketimize döneceğiz. Rabbim bütün arıcıların emeğini boşa çıkarmasın" dedi.

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Hasan Demir, yazın Oltu'nun yaylalarında çiçek balı, kışın ise Aydın'da çam balı üreterek yaklaşık 6 ay sürecek yeni bir üretim yolculuğuna hazırlanıyor.