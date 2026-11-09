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        Doğu Anadolu'da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

        Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:59 Güncelleme:
        Doğu Anadolu'da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

        Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oluyor.

        Hafta sonu aralıklarla kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da, sabah saatlerinde yollarda yoğun buzlanma meydana geldi.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü kentte, bina çatılarında sarkıtlar oluştu, şadırvanlar buz tuttu. Sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Kentte ayrıca yollardaki buzlanma nedeniyle çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi.

        - Araçlarını çalıştırmakta güçlük çektiler

        Termometrelerin gece sıfırın altında 6 dereceyi gösterdiği Kars'ta ise süs havuzları ve sulak alanlar dondu.

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        Kar yağışının yerini dondurucu soğuklara bıraktığı Sarıkamış ilçesinde de bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, bazı sürücüler araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.

        Vatandaşlardan Süleyman Koç, havanın çok soğuduğunu belirterek, "Sarıkamış ilçemizde gece hava eksi 10 dereceye kadar düştü. Şu an aracı zor çalıştırıyoruz." dedi.

        - Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Iğdır'da da soğuk hava etkili oluyor

        Tunceli, Iğdır, Ağrı ve Ardahan'ın yüksek kesimlerine yağan kar sonrası şehir merkezlerinde soğuk hava etkili oluyor.

        Ağrı ve Ardahan'da yollarda buzlanmalar oluştu.

        Tunceli’nin Pülümür ve Ovacık ilçelerinde de hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu dağların zirvelerinde sis oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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