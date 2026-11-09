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        Erzurum'da bir haftada 7 silah ele geçirildi

        Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 7 silah ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 67 şahıs yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:38 Güncelleme:
        Erzurum'da bir haftada 7 silah ele geçirildi

        Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 7 silah ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 67 şahıs yakalandı.

        Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 7 silah ele geçirildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda ayrıca 67 aranan şahıs yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

        Aynı tarihler arasında 10 bin 958 şahıs sorgulanırken, 2 bin 63 araç da kontrol edildi. Ekipler, park, bahçe ve okul çevrelerinde de denetimlerini sürdürerek 199 noktada kontrol gerçekleştirdi.

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        Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Erzurum’un huzur ve güvenliği için her türlü suç ve suçlu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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