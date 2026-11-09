Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da jandarma bölgesinde 10 ayda 9 kişi trafik kazalarında öldü

        Erzurum'da jandarma bölgesinde 10 ayda 9 kişi trafik kazalarında öldü

        Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde 2026 yılının ilk 10 ayında meydana gelen 206 ölümlüyaralanmalı trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybederken, 375 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:16 Güncelleme:
        Erzurum'da jandarma bölgesinde 10 ayda 9 kişi trafik kazalarında öldü

        Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde 2026 yılının ilk 10 ayında meydana gelen 206 ölümlüyaralanmalı trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybederken, 375 kişi yaralandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde 2026 yılı Ekim ayında 22 ölümlüyaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi yaralandı. Aynı dönemde 28 maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti.

        2026 yılının OcakEkim dönemini kapsayan ilk 10 ayında ise jandarma sorumluluk bölgesinde toplam 206 ölümlüyaralanmalı trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 9 kişi hayatını kaybetti, 375 kişi yaralandı. Aynı dönemde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sayısı ise 187 olarak kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        "Anadoludakiler Mali Destek Programı" başvuru süresi uzatıldı
        "Anadoludakiler Mali Destek Programı" başvuru süresi uzatıldı
        Evliya Çelebi'nin anlattığı Erzurum'un maketini yapıyor
        Evliya Çelebi'nin anlattığı Erzurum'un maketini yapıyor
        Erzurum'da metruk binanın müştemilatında yangın
        Erzurum'da metruk binanın müştemilatında yangın
        Kent Konseyi'nden 10 Kasım, Aziziye yıldönümü mesajı
        Kent Konseyi'nden 10 Kasım, Aziziye yıldönümü mesajı
        ASKON Başkanı Turan'dan 10 Kasım ve Aziziye zaferi mesajı
        ASKON Başkanı Turan'dan 10 Kasım ve Aziziye zaferi mesajı
        Erzurum'da TIR'la çarpışan kamyonun şoförü hayatını kaybetti
        Erzurum'da TIR'la çarpışan kamyonun şoförü hayatını kaybetti