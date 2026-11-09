Erzurum'da jandarma bölgesinde 10 ayda 9 kişi trafik kazalarında öldü
Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde 2026 yılının ilk 10 ayında meydana gelen 206 ölümlüyaralanmalı trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybederken, 375 kişi yaralandı.
Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde 2026 yılının ilk 10 ayında meydana gelen 206 ölümlüyaralanmalı trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybederken, 375 kişi yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde 2026 yılı Ekim ayında 22 ölümlüyaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi yaralandı. Aynı dönemde 28 maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti.
2026 yılının OcakEkim dönemini kapsayan ilk 10 ayında ise jandarma sorumluluk bölgesinde toplam 206 ölümlüyaralanmalı trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 9 kişi hayatını kaybetti, 375 kişi yaralandı. Aynı dönemde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sayısı ise 187 olarak kaydedildi.
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