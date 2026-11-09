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        Vali Baruş: "Aziziye ruhunu yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur"

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, Aziziye Destanı'nın 149. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 89 Kasım 1877 gecesi Erzurum halkının kadınıyla erkeğiyle gösterdiği kahramanlığın, milletin bağımsızlık iradesinin tarihe nakşedildiği eşsiz bir destan olduğunu belirterek, "Aziziye ruhunu yaşatmak ve bu kutlu mirası gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:47 Güncelleme:
        Vali Baruş: "Aziziye ruhunu yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur"

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, Aziziye Destanı'nın 149. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 89 Kasım 1877 gecesi Erzurum halkının kadınıyla erkeğiyle gösterdiği kahramanlığın, milletin bağımsızlık iradesinin tarihe nakşedildiği eşsiz bir destan olduğunu belirterek, "Aziziye ruhunu yaşatmak ve bu kutlu mirası gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

        "Aziziye'de Erzurum halkı tek yürek oldu"

        Vali Aydın Baruş, Aziziye Destanı'nın 149. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 93 Harbi'nin en onurlu sayfalarından birini yazan aziz şehitleri, kahraman gazileri ve Erzurum'un fedakâr evlatlarını rahmet ve minnetle andı.

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        89 Kasım 1877 gecesi Aziziye Tabyası'nın düştüğü haberinin duyulmasıyla Erzurum halkının kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla tek yürek olduğunu ifade eden Baruş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "89 Kasım 1877 gecesi Aziziye Tabyası'nın düştüğü haberinin duyulmasıyla Erzurum halkı, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla tek yürek olmuş; taşla, baltayla, sopayla vatan savunmasına koşarak eşsiz bir kahramanlık destanı yazmıştır. Başta Nene Hatun olmak üzere Erzurum'un yiğit evlatları, iman ve cesaretleriyle bir milletin bağımsızlık iradesini tarihe nakşetmişlerdir."

        "Aziziye ruhu millî mücadeleye de yol gösterdi"

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        Aziziye Destanı'nın, yokluklar ve imkânsızlıklara rağmen her şeyini ortaya koyan, bir karış toprağını düşmana vermemek için tereddütsüz cepheye koşan kahraman Erzurum halkının yazdığı bir destan olduğunu vurgulayan Baruş, mesajında şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Aziziye Destanı, yokluklar ve imkânsızlıklara rağmen her şeyini ortaya koyan, bir karış toprağını düşmana vermemek için tereddütsüz cepheye koşan kahraman Erzurum halkının yazdığı destandır. İşte Aziziye'de şahlanan bu vatan, bayrak ve millet aşkı, Erzurum'lunun Millî Mücadele'de de şanlı bir sorumluluk üstlenmesine vesile olmuştur."

        "Gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğu"

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        Aziziye ruhunun yaşatılması ve bu kutlu mirasın gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu belirten Vali Baruş, mesajını şu sözlerle tamamladı:

        "Aziziye ruhunu yaşatmak ve bu kutlu mirası gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur.

        Bu vesileyle başta Nene Hatun olmak üzere Aziziye Destanı'nın bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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