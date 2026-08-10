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        Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlılarına başladı

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, Amer Spor Faaliyetleri maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 23:03 Güncelleme:
        Erzurumspor FK, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlılarına başladı

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, Amer Spor Faaliyetleri maçının hazırlıklarına başladı.

        Mavi-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda, futbolcular ısınma, pas ve koşu çalışması yaptı.

        Erzurumspor FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Amed Sportif Faaliyetleri hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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