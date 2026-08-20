Erzurumspor FK, Galatasaray maçı için hazır
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 20.08.2026 - 22:07 Güncelleme:
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mavi-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmana ısınmayla başladı.
Takım, pas, koşu ve taktik çalışmasıyla Galatasaray maçı öncesindeki son antrenmanını bitirdi.
İki takım, yarın saat 21.30'da Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşacak.
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