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        Erzurum'da otomobilin yayaya çarptığı kaza anı kamerada

        Erzurum'da otomobilin yayaya çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 16:24 Güncelleme:
        Erzurum'da otomobilin yayaya çarptığı kaza anı kamerada

        Erzurum'da otomobilin yayaya çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        M.Y.Ş'nin kullandığı 25 AV 493 plakalı otomobil, Ahmet Yesevi Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan M.H.S'ye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.H.S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Öte yandan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kayıtlarda M.H.S'nin yolun karşısına geçtiği esnada otomobilin çarpmasıyla yola savrulması, sonra ayağa kalkması, çevredekilerin ve otomobilden inenlerin yayanın yardımına koşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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