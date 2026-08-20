Erzurum'da evde çıkan yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi

İtfaiyenin çalışması sonucu söndürülen yangında dumandan etkilenen anne E.Y. ve çocukları E.S.Y. ile Y.A.Y, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Selçuklu Mahallesi Dadaş Caddesi'nde 4 katlı apartmanın en üst katında Y.Y'ye ait dairenin mutfağındaki ocakta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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