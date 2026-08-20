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        Narman'da sağlıkçılar halka sigaranın zararlarını anlatıyor

        Erzurum'un Narman ilçesinde sağlık ekipleri, halka sigaranın zararlarını anlatıp bırakmaları için bilgilendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Narman'da sağlıkçılar halka sigaranın zararlarını anlatıyor

        Erzurum'un Narman ilçesinde sağlık ekipleri, halka sigaranın zararlarını anlatıp bırakmaları için bilgilendiriyor.

        Narman Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlıkçılar, ilçe merkezinde kurdukları çadırlarda vatandaşlara çeşitli bilgilendirmeler yapıyor.

        Ekipler, vatandaşların karbondioksit oranını ölçüp sigarayı bırakmaları konusunda bilgilendirme yapıyor.

        Ayrıca ekipler, kanser taramalarında erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyor.

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