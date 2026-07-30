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        Erzurumspor FK, Gyrano Kerk'i transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Gyrano Kerk'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 22:09 Güncelleme:
        Erzurumspor FK, Gyrano Kerk'i transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Gyrano Kerk'i kadrosuna kattı.

        Mavi-beyazlı kulübün açıklamasına göre forvet oyuncusu Gyrano Kerk ile sözleşme imzalandı.

        Kulüp Başkanı Ahmet Dal ile Erzurumspor Tesisleri'nde bir araya gelen 30 yaşındaki Gyrano Kerk, kendisini mavi-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.









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