3. yaş üniversitesine davet

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Erzurum Tıp Fakültesi, 60 yaş ve üzeri bireylerin aktif yaşlanmasını ve hayat boyu öğrenme sürecine katılımını desteklemek amacıyla "3. Yaş Üniversitesi" programını hayata geçiriyor. "Yaşam Boyu Öğrenme, Sağlıklı Yaşlanma" mottosuyla düzenlenen program için başvurular 6 Kasım 2026 tarihine kadar kabul edilecek.

Kayıtlar Kasım Ayında, Eğitimler 16 Kasım’da Başlıyor

SBÜ Erzurum Tıp Fakültesi, Erzurum Şehir Hastanesi ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen programda kontenjan sınırlı tutuldu. Başvuruların tamamlanmasının ardından kesin kayıtlar 913 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Eğitim programının başlangıç tarihi ise 16 Kasım 2026 olarak açıklandı.

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60 Yaş Üstü Bireylere Çok Yönlü Eğitim Desteği

"3. Yaş Üniversitesi", 60 yaş ve üzerindeki vatandaşların fiziksel, zihinsel, sosyal ve kültürel açıdan sağlıklı bir yaşam sürdürmelerini hedefliyor. Eğitim programı kapsamında katılımcılara; program tanıtımı ve bilgilendirme, koruyucu sağlık önlemlerini içeren sağlıklı yaşlanma, zihin sağlığı ve hafıza güçlendirme antrenmanları, fiziksel egzersiz uygulamaları, dijital okuryazarlık ile teknoloji kullanımı ve sanat, müzik ve hobi atölyeleri gibi zengin bir içerik sunulacak.

Hem Öğrenecekler Hem Sosyalleşecekler

"Hayat deneyimle güzeldir, paylaştıkça değer kazanır" anlayışıyla yürütülen proje; katılımcıların yeni bilgiler edinmesini, sosyal çevrelerini geliştirmesini ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasını amaçlıyor. Program ile kıdemli vatandaşların topluma ve üretime katılması, yaşam kalitelerinin artırılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.

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Yetkililer, kontenjanın sınırlı olması nedeniyle eğitime katılmak isteyen 60 yaş ve üzeri vatandaşların başvuru tarihlerini kaçırmaması gerektiği uyarısında bulundu.