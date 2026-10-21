Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Aşkale YİBO'dan atletizmde kupa ve madalya başarısı

        Aşkale YİBO'dan atletizmde kupa ve madalya başarısı

        Okul Sporları kapsamında Erzurum'da düzenlenen Atletizm Yıldızlar Pist Müsabakaları, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:00 Güncelleme:
        Aşkale YİBO'dan atletizmde kupa ve madalya başarısı

        Okul Sporları kapsamında Erzurum’da düzenlenen Atletizm Yıldızlar Pist Müsabakaları, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

        Erzurum Atletizm Sahası’nda yapılan yarışmalarda Aşkale’yi, YİBO Ortaokulu öğrencileri temsil etti.

        Atletizm Antrenörü Elif Eyüp ve Beden Eğitimi Öğretmeni Yavuz Gündoğdu eşliğinde müsabakalara hazırlanan genç sporcular, pistte gösterdikleri başarılı performansla dikkat çekti.

        Müsabakalarda Aşkale YİBO Ortaokulu kız ve erkek takımları, elde ettikleri derecelerle kupa kazanmanın gururunu yaşadı. Takım başarısının yanı sıra bireysel yarışlarda da önemli dereceler elde eden Aşkaleli sporcular, madalyalarla ilçeye döndü.

        REKLAM

        Aşkale YİBO öğrencileri elde ettikleri derecelerle bölge müsabakalarında Aşkale’yi ve okullarını temsil etme hakkı kazandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"

        Benzer Haberler

        Erzurum Türkülerinde kuşların kanat çırpışı: Güvercin ve turnanın ezgisel s...
        Erzurum Türkülerinde kuşların kanat çırpışı: Güvercin ve turnanın ezgisel s...
        Hasan Yıldız: "Acıları paylaşmadan önce sorumluluğu paylaşmalıyız"
        Hasan Yıldız: "Acıları paylaşmadan önce sorumluluğu paylaşmalıyız"
        Şenkaya Belediyesi'nden muhtarlarla birlik ve beraberlik yemeği Başkan Görb...
        Şenkaya Belediyesi'nden muhtarlarla birlik ve beraberlik yemeği Başkan Görb...
        Sağlıkta Hak Sendikası Başkanı Gödekmerdan'dan 'Dünya gazeteciler günü' mes...
        Sağlıkta Hak Sendikası Başkanı Gödekmerdan'dan 'Dünya gazeteciler günü' mes...
        Asansör kurarken 4 kat yüksekliğinden düşüp, ağır yaralandı
        Asansör kurarken 4 kat yüksekliğinden düşüp, ağır yaralandı
        "Mesleki eğitim nitelikli bireyler yetiştirme açısından önemli"
        "Mesleki eğitim nitelikli bireyler yetiştirme açısından önemli"