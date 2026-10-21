Aşkale YİBO'dan atletizmde kupa ve madalya başarısı

Müsabakalarda Aşkale YİBO Ortaokulu kız ve erkek takımları, elde ettikleri derecelerle kupa kazanmanın gururunu yaşadı. Takım başarısının yanı sıra bireysel yarışlarda da önemli dereceler elde eden Aşkaleli sporcular, madalyalarla ilçeye döndü.

Erzurum Atletizm Sahası’nda yapılan yarışmalarda Aşkale’yi, YİBO Ortaokulu öğrencileri temsil etti.

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