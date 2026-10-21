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        Sağlıkta Hak Sendikası Başkanı Gödekmerdan'dan 'Dünya gazeteciler günü' mesajı

        Sağlıkta Hak Sendikası Genel Başkanı İlim Gödekmerdan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Gödekmerdan mesajında, "Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birisi basındır" diyerek gazetecilik mesleğinin kamusal sorumluluğuna dikkat çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 08:48 Güncelleme:
        Sağlıkta Hak Sendikası Başkanı Gödekmerdan'dan 'Dünya gazeteciler günü' mesajı

        Sağlıkta Hak Sendikası Genel Başkanı İlim Gödekmerdan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Gödekmerdan mesajında, "Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birisi basındır" diyerek gazetecilik mesleğinin kamusal sorumluluğuna dikkat çekti.

        Genel Başkan İlim Gödekmerdan, gazetecilerin haber alma özgürlüğü, toplumsal farkındalık oluşturulması ile ifade ve fikir hürriyetinin kamusal alanda yayılabilmesi açısından büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

        "Basın mensuplarının mücadelesi her türlü takdiri hak etmektedir"

        Dünyanın her köşesinde zorlu şartlara rağmen mesai saati gözetmeksizin çalışan basın mensuplarının emeğine vurgu yapan Gödekmerdan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

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        "Dünyanın her köşesinde haber alma ihtiyacını karşılayarak toplumun doğru bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmasında aracı olan, her türlü zorluğa ve sıkıntıya rağmen fedakarca çalışan basın mensuplarımızın; vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için verdikleri mücadele her türlü takdiri hak etmektedir."

        Gödekmerdan, mesajını tüm basın çalışanlarının gününü kutlayarak şu sözlerle tamamladı: "Kamu yararı gözeterek emek veren, uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden fedakârca çalışan, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen tüm basın mensuplarımızın '21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum."

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