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        "Mesleki eğitim nitelikli bireyler yetiştirme açısından önemli"

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek okulda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:29 Güncelleme:
        "Mesleki eğitim nitelikli bireyler yetiştirme açısından önemli"

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek okulda incelemelerde bulundu.

        Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Vali Aydın Baruş, okulda yürütülen eğitimöğretim faaliyetleri, mesleki eğitim çalışmaları ve öğrencilerin eğitim ortamları hakkında bilgi aldı. Öğretmenlerle sohbet ederek görüş ve değerlendirmelerini dinleyen Vali Baruş, mesleki eğitimin öğrencilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, geleceğe hazırlanmaları ve nitelikli bireyler olarak yetişmeleri açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

        Öğrencilerle de yakından ilgilenen Vali Baruş, onlarla bir süre sohbet ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

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