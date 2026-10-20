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        Demokrat Eğitimciler Sendikası'nda yeni dönem

        Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) 6. Olağan Genel Kurulu Ankara'da gerçekleştirildi. Genel Başkan İshak Çelebi güven tazelerken, bağımsız sendikacılık anlayışı, örgütsel büyüme ve Adaletli ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu (ALKON) projesi genel kurulun öne çıkan başlıkları oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Demokrat Eğitimciler Sendikası'nda yeni dönem

        Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) 6. Olağan Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Başkan İshak Çelebi güven tazelerken, bağımsız sendikacılık anlayışı, örgütsel büyüme ve Adaletli ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu (ALKON) projesi genel kurulun öne çıkan başlıkları oldu.

        Demokrat Eğitimciler Sendikası 6. Olağan Genel Kurulu, Türkiye’nin farklı illerinden gelen delegelerin katılımıyla Ankara’da yapıldı. Genel kurulda sendikanın geçmiş dönem faaliyetleri değerlendirilirken yeni dönemin hedefleri, örgütlenme çalışmaları ve sendikal mücadelede izlenecek yol haritası ele alındı.

        Genel kurulda konuşan DES Genel Başkanı İshak Çelebi, sendikanın üye sayısındaki artışın sürdüğünü belirterek siyasetten bağımsız sendikacılık anlayışına duyulan güvenin giderek güçlendiğini ifade etti. Çelebi, herhangi bir siyasi partinin veya ideolojik merkezin etkisi altında kalmadan eğitim çalışanlarının haklarını savunmaya ve örgütlenme çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

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        ALKON ile sendikal dayanışmada yeni adım

        Genel kurulun en önemli gündem maddelerinden biri, uzun süredir üzerinde çalışılan Adaletli ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu (ALKON) projesinin hayata geçirilmesi oldu.

        Sendikal alanda adalet, liyakat, demokratik temsil ve bağımsızlık ilkelerini esas alan yeni bir yapılanmanın önemine dikkat çekilen genel kurulda, ALKON’un farklı sendikaları ortak ilkeler etrafında buluşturması ve emek mücadelesini daha geniş bir zemine taşıması hedefi öne çıktı.

        DES yönetimi, bu girişimle yalnızca mevcut sorunlara çözüm arayan değil, aynı zamanda daha demokratik, şeffaf ve ilkeli bir sendikal gelecek oluşturmayı amaçlayan bir anlayışın güçlendirilmesini hedefliyor.

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        "Bağımsız sendikacılıktan taviz vermeyeceğiz"

        Genel Başkan İshak Çelebi, sendikanın temel ilkelerinin siyasetten bağımsızlık, demokratik katılım, liyakat ve emeğe saygı olduğunu belirtti. Sendikacılığın kişisel çıkarların ve siyasi hesapların aracı hâline getirilmesine karşı olduklarını vurgulayan Çelebi, eğitim çalışanlarının güvenini kazanmanın yolunun ilkeli, şeffaf ve kararlı bir mücadeleden geçtiğini ifade etti.

        Genel kurulda yapılan seçimlerin ardından İshak Çelebi yeniden genel başkan seçilerek güven tazeledi. Böylece DES, yeni dönemde hem kendi teşkilat yapısını güçlendirmeyi hem de ALKON çatısı altında daha geniş bir sendikal dayanışma zemini oluşturmayı hedeflediğini ortaya koydu.

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        DES’in yeni dönem yönetimi belli oldu

        Genel kurul sonrasında belirlenen kurullarda görev alacak isimler şöyle: Yönetim Kurulu: Hüseyin Akca, Mehmet Güleç, Veysel Fırat, Mustafa Topal, Uğur Coşkun, Mehmet Levent Hacıalioğlu.

        Denetleme Kurulu: Taner Eryılmaz, Hüseyin Övün, Bülent Demirtaş. Disiplin Kurulu: Rıdvan Büyükdeveci, Cahit İnallı, Cevat Çataloğlu.

        Demokrat Eğitimciler Sendikası 6. Olağan Genel Kurulu, yeni dönem hedeflerinin belirlenmesi ve sendikal mücadelenin önümüzdeki süreçte izleyeceği yol haritasının değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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