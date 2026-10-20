"Trafik güvenliği herkesin ortak sorumluluğu"

Erzurum'da Vali Aydın Baruş'un başkanlığında, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İl Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Vali Aydın Baruş, Komisyonun temel hedefinin trafik güvenliğini artırmak ve 20242027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Eylem Planı kapsamında kurumlara verilen görevlerin ortak sorumluluğun bir parçası olduğunu belirten Vali Baruş, her kurumun kendi sorumluluk alanındaki çalışmaları eksiksiz ve zamanında yürütmesi gerektiğine dikkat çekti. Karayollarının güvenli hâle getirilmesinden denetimlere, eğitim faaliyetlerinden sağlık hizmetlerine kadar her aşamada koordinasyon ve iş birliği içerisinde hareket edilmesinin önemini ifade etti.

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Okula giden çocukların, seyahat eden vatandaşların ve direksiyon başındaki sürücülerin güvenliğinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Vali Baruş; tespit edilen risklerin giderilmesi, alınan kararların uygulanmasının takip edilmesi ve eksikliklerin zamanında tamamlanmasının insan hayatının korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.