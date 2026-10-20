"Hayatımız Sallanmasın" ile öğrencilere afet farkındalığı

Afet farkındalığının küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemine dikkat çekilen programda, öğrencilerin afetlere karşı bilinç düzeylerinin artırılması ve toplumsal afet bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Vali Aydın Baruş’un da katıldığı program kapsamında, tiyatro gösterisi ve söyleşi aracılığıyla öğrencilere afetlere karşı hazırlıklı olmanın, doğru davranış biçimlerini öğrenmenin ve afet anında bilinçli hareket etmenin önemi aktarıldı.

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