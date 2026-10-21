Şenkaya Belediyesi'nden muhtarlarla birlik ve beraberlik yemeği Başkan Görbil Özcan: "Önemli olan dayanışma içerisinde olmak"

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde, Muhtarlar Günü dolayısıyla Şenkaya Belediyesi tarafından muhtarlarla birlik ve beraberlik yemeği düzenlendi.

Şirankes Restoran’da gerçekleştirilen programa Şenkaya Kaymakamı Safa Kahraman, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan, Şenkaya Muhtarlar Derneği Başkanı Giray Aktürk, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Programda muhtarlara hitap eden ve Muhtarlar Günü’nü kutlayan Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, muhtarların yerel yönetimler ile vatandaşlar arasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

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"Önemli olan dayanışma içerisinde olmak"

Muhtarlık müessesesinin demokrasi kültürünün ilk basamağını oluşturduğunu ifade eden Başkan Özcan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Demokrasi kültürümüzün ilk basamağını teşkil eden muhtarlık müessesesi, millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil etmektedir. Görev yaptıkları mahalleleri en iyi tanıyanlar muhtarlarımızdır. Önemli olan dayanışma içerisinde olmaktır.

Mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımız, elimiz ve kolumuz muhtarlarımız olacaktır. Ortak akıl, ortak karar diyerek çıktığımız bu yolda, zincirin en önemli halkalarından birini oluşturuyorsunuz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını, isteklerini ve önerilerini belirlemek için sizlerle iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Vatandaşlarımız ile devletimiz arasında köprü vazifesi gören, kamu hizmetlerinin mahallelerimize hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında önemli görevler üstlenen kıymetli muhtarlarımıza emekleri ve hizmetleri için teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız zaman zaman eğlenmeyi ve dinlenmeyi de hak ediyor. Elbette yaptıklarımız var, yapacaklarımız da var. Önemli olan iyi niyetli olmak ve dayanışma içerisinde hareket etmektir. Bu açıdan sizlere minnettarız, hepinize teşekkür ediyoruz. Hem Muhtarlar Günü’nüzü kutluyor hem de el ele, gönül gönüle vererek daha güzel hizmetler yapmak üzere bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Katılımlarınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum."

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Kaymakam Kahraman’dan Başkan Özcan’a teşekkür

Şenkaya Kaymakamı Safa Kahraman da yaptığı değerlendirmede, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen anlamlı organizasyon için Belediye Başkanı Görbil Özcan’a teşekkür etti.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği program, muhtarların bir araya gelerek sohbet etmesi ve dayanışma ortamının güçlendirilmesiyle sona erdi.