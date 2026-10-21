Hasan Yıldız: "Acıları paylaşmadan önce sorumluluğu paylaşmalıyız"

İş insanı, yapımcı, yönetmen ve yazar Hasan Yıldız, 20 Ekim 2026’da Erzurum Devlet Tiyatrosu’nda düzenlenen "Afetlere Hazırlıkta Ortak Güç: Kamu, STK’lar, Gönüllüler" konferansına konuşmacı olarak katıldı.

Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin buluştuğu konferansta Yıldız, afetlere hazırlığın toplumun bütün kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Deprem, sel ve yangınların Türkiye’de ve dünyanın farklı bölgelerinde büyük acılara yol açtığını belirten Yıldız, şöyle konuştu: "Acıları azaltmanın yolu, afetler yaşanmadan önce sorumluluk almaktan geçiyor. Devletimiz, milletimiz, iş dünyamız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve gönüllülerimiz el ele vermeli. Bu birlikteliği eğitim, düzenli tatbikatlar ve somut hazırlıklarla güçlendirmeliyiz."

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Güvenli yapılaşmanın ve etkin denetimin hayati önem taşıdığını dile getiren Yıldız; müteahhitlerden mühendislere, yapı denetim kuruluşlarından ilgili kamu birimlerine kadar herkesin görevini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini ifade etti:

"İnsan hayatını ilgilendiren hiçbir işte ihmale yer yoktur. Yapılarımız bilimsel ve teknik kurallara uygun inşa edilmeli, denetimler titizlikle ve tavizsiz yürütülmelidir. Herkes yaptığı işin hakkını vermeli; her kararın, her malzemenin ve her imzanın ardında insan hayatı olduğunu unutmamalıdır."

Afet bilincinin ailede başlayıp okullarda, iş yerlerinde ve toplumun her alanında güçlenmesi gerektiğini belirten Yıldız, iş dünyasını da hazırlık çalışmalarına aktif katkı sunmaya çağırdı.

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Konferansa eşi Şeymanur Yıldız ve bir buçuk yaşındaki kızı Alya Beyza Yıldız ile gelen Hasan Yıldız, ailesinin de dinleyiciler arasında yer aldığı buluşmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti:

"Böylesine önemli bir konferansın memleketim Erzurum’da düzenlenmesi benim için ayrı bir anlam taşıyor. Bu anlamlı buluşmaya eşim Şeymanur ve bir buçuk yaşındaki kızım Alya Beyza ile birlikte geldim. Onların da burada olması, bugün konuştuğumuz sorumluluğu bana bir kez daha hatırlattı. Her çocuğun güvenle büyüyebileceği bir gelecek için çalışmalıyız."

Memleketi Erzurum’dan Türkiye’ye ve dünyaya dayanışma mesajı veren Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı: "Dedem yıllar önce bizlere, ‘Çocuklar, bu nasihatimi unutmayın; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a her zaman sahip çıkın. O bir dünya lideri, masum insanların sesidir’ demişti. Bugün de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’ye sonsuz güveniyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki masumların sesi olduğuna inanıyoruz. Kamuda ve özel sektörde görevini layıkıyla yerine getirmeyenlere karşı dürüstlüğü, liyakati ve hesap verebilirliği savunuyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve ülkemizin geleceği için her nefeste Cumhurbaşkanımızın yanındayız."

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"Afetlerin sınırı yok; dayanışmamızın da sınırı olmamalı. Afetlerden sonra gösterdiğimiz birlik ve beraberliği, afetler yaşanmadan önce hazırlıkta da gösterelim. Çocuklarımıza güvenli şehirler, güçlü bir toplum ve umut dolu bir gelecek bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur."