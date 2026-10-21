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        Tekman'da muhtarlar günü programı

        Erzurum'un Tekman ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığı önünde tören düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:07 Güncelleme:
        Tekman'da muhtarlar günü programı

        Erzurum’un Tekman ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığı önünde tören düzenlendi.

        Mahalle muhtarları ve daire amirlerinin katıldığı programda, Tekman Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Sarıer tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

        Törenin ardından Sarıer ve beraberindeki heyet, Tekman Kaymakamı Hüseyin Demirkol’u makamında ziyaret etti.

        Sarıer’den dayanışma vurgusu

        Tekman Kıl Çadır’da düzenlenen yemek programına daire amirlerinin yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Taner Özer, MHP İlçe Başkanı Galip Doğan ve İYİ Parti İlçe Başkanı Çetin Doğan da katıldı.

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        Program öncesinde konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Sarıer, derneğin muhtarlar arasında dayanışmayı güçlendirmeyi, köylerin ekonomik ve sosyal gelişimini desteklemeyi, üretimi artırmayı ve göçü azaltmayı hedeflediğini belirtti.

        Kaymakam Demirkol: "Muhtarlarımız devletimiz ile milletimiz arasında güçlü bir köprüdür"

        Programında konuşan Kaymakam Hüseyin Demirkol, muhtarlık müessesesinin demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirterek muhtarların devlet ile millet arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini söyledi.

        Muhtarların vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını ilgili kurumlara iletmede önemli rol oynadığını vurgulayan Demirkol, Tekman’ın zorlu coğrafi şartlarına rağmen özveriyle çalışan muhtarların takdiri hak ettiğini ifade etti. Kaymakamlık olarak muhtarlarla iş birliği ve dayanışma içinde çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

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        "Terörsüz Türkiye" konusuna da değinen Demirkol, geçmişte yaşanan terör olaylarının ilçeye büyük zarar verdiğini belirterek, "Artık o sıkıntılar bitti, tehditler bitti. Bundan sonra hep beraber, kardeşçe ve birlik içinde ilçemizin kalkınmasına önem gösterelim." dedi.

        Demirkol, konuşmasının sonunda tüm muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutlayarak özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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