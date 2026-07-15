Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurumspor FK, Nihad Mujakic'i kadrosuna kattı

        Erzurumspor FK, Nihad Mujakic'i kadrosuna kattı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Nihad Mujakic'i transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 23:25 Güncelleme:
        Erzurumspor FK, Nihad Mujakic'i kadrosuna kattı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Nihad Mujakic'i transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek Milli Takımı oyuncusu Nihad Mujakic ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

        Kulüp Başkanı Ahmet Dal ile Erzurumspor Tesisleri'nde bir araya gelen Nihad Mujakic, gerçekleştirilen görüşmenin ardından kendisini mavi-beyazlı renklere bağlayan 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

        Nihad Mujakic, takım kampına katılarak yeni sezon hazırlıklarına başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Haluk Levent ve 18 kişi hakkında tutuklama talebi
        Haluk Levent ve 18 kişi hakkında tutuklama talebi
        Arjantin'den müthiş geri dönüş!
        Arjantin'den müthiş geri dönüş!
        Asistan Yeliz Kaya: Haluk Levent beni kullandı
        Asistan Yeliz Kaya: Haluk Levent beni kullandı
        Kalibaf: Her zaman savaşa hazır olmalıyız
        Kalibaf: Her zaman savaşa hazır olmalıyız
        "İran anlaşmak istiyor"
        "İran anlaşmak istiyor"
        Galatasaray Icardi'ye veda etti!
        Galatasaray Icardi'ye veda etti!
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        Kritik petrol uyarısı: Tamponlar tükendi
        Kritik petrol uyarısı: Tamponlar tükendi
        G.Saray, Ugochukwu'yu KAP'a bildirdi!
        G.Saray, Ugochukwu'yu KAP'a bildirdi!
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Trossard'ın maliyeti belli oldu!
        Trossard'ın maliyeti belli oldu!
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde

        Benzer Haberler

        Erzurumspor, dış transferde ilk imzayı Nihad Mujakic'e attırdı
        Erzurumspor, dış transferde ilk imzayı Nihad Mujakic'e attırdı
        Erzurumspor FK, Nihad Mujakic'i kadrosuna kattı
        Erzurumspor FK, Nihad Mujakic'i kadrosuna kattı
        Hazırlık maçı: Çaykur Rizespor: 3 - FC Dinamo Batumi: 0
        Hazırlık maçı: Çaykur Rizespor: 3 - FC Dinamo Batumi: 0
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Erzurum'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı" ziyarete...
        Erzurum'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı" ziyarete...
        Genç iletişimciler 15 Temmuz ruhunu manşetlere taşıdı Erzurum'da duygu dolu...
        Genç iletişimciler 15 Temmuz ruhunu manşetlere taşıdı Erzurum'da duygu dolu...