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        Erzurum'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı" ziyarete açıldı

        Erzurum'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı" ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 17:32 Güncelleme:
        Erzurum'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı" ziyarete açıldı

        Erzurum'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı" ziyarete açıldı.

        Vali Aydın Baruş, Yakutiye Kent Meydanı'nda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla organize edilen "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı çadırı ziyaret etti.

        Anı defterini imzalayan Baruş, beraberindeki protokol üyeleriyle çadırda bulunan belge ve fotoğrafları inceledi.

        Çadırda 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan vatandaşların fotoğrafları, hayat hikayeleri ve o gece yaşanan kahramanlıkları anlatan bilgilendirme panoları yer alıyor.

        Ayrıca darbe girişimi sırasında yaşanan olayları konu alan video ve belgesel gösterimleri sunuluyor.

        Öte yandan, Atatürk Üniversitesine ait Ata Botanik Bahçesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "10. Yılda 10 Yetişkin Ağaç" etkinliği kapsamında, şehitler ve gaziler adına 10 ağaç dikildi.

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