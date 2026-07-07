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        Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 17:13 Güncelleme:
        Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.


        Mavi-beyazlı ekip, Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sabah saatlerinde denge, pas ve dayanıklılık ile koordinasyon çalışmları yaptı.


        Futbolcular, akşam antrenmanında da koordineli ısınmadan sonra geniş alan oyunu ve çift kale maçla günü tamamladı.


        Erzurumspor FK, yarın yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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