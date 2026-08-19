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        Erzurumspor taraftarı 3 sezon sonra statlarındaki tüm tribünlerde yerini alacak

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurumspor FK'nin iç saha maçlarını oynadığı Erzurum Kazım Karabekir Stadı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrası kapatılan maraton tribününün bakım, onarım ve yenilemenin ardından yeniden açılmasıyla tam kapasite hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Erzurumspor taraftarı 3 sezon sonra statlarındaki tüm tribünlerde yerini alacak

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurumspor FK'nin iç saha maçlarını oynadığı Erzurum Kazım Karabekir Stadı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrası kapatılan maraton tribününün bakım, onarım ve yenilemenin ardından yeniden açılmasıyla tam kapasite hizmet verecek.

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK'nin iç saha maçlarını oynadığı ve 58 yıl önce inşa edilen 21 bin seyirci kapasiteli Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nın maraton tribünü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapılan güvenlik değerlendirmeleri kapsamında seyirci kullanımına kapatıldı.

        Bu süreçte Erzurumspor FK, iç saha karşılaşmalarının önemli bölümünü yalnızca kale arkası tribünlerinde taraftarlarının desteğiyle oynadı.

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        Yaklaşık 3 sezon boyunca tam kapasite kullanılamayan Kazım Karabekir Stadı, yeni sezon öncesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce tribünlerin yeniden kullanıma açılması için çalışma başlatıldı.

        Yaz süresince stadyumda gerçekleştirilen bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından maraton tribününün de yeniden taraftarların kullanımına açılmasıyla tesis tam kapasiteye ulaştırıldı.

        - İlk maçta son şampiyon Galatasaray ağırlanacak

        Yenilenen stadyumun tüm tribünleriyle taraftara açılacağı ilk karşılaşma ise Erzurumspor FK ile ligin son şampiyonu Galatasaray arasında cuma günü oynanacak.

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        Mavi-beyazlı ekip, Galatasaray karşısında tam kapasite tribün desteğiyle sahaya çıkacak.

        Karşılaşma öncesinde stadyumda son hazırlıklar tamamlanırken, yaklaşık üç yıl aradan sonra tribünlerin tamamının kullanılabilecek olması Erzurumspor taraftarları arasında da heyecan oluşturdu.

        - Mavi-beyazlı taraftarlar stadın tam kapasite açılmasından mutlu

        Palandöken Kartalları Taraftar Grubu'nun tribün liderlerinden Kayhan Piyi, AA muhabirine, uzun bir aradan sonra yeniden tam kapasite ile takımlarını destekleyeceklerini söyledi.

        Stadın tam kapasite açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Piyi, şunları söyledi:

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        "Uzun zamandır bu haberi bekliyorduk. Bize çok müjdeli bir haber geldi. Stadın tam kapasite açılması bizi çok mutlu etti. Tüm taraftar bu anı bekliyordu. Galatasaray maçında tüm Erzurumluları stada bekliyoruz. Taraftar gruplarımız çok mutlu. Bundan önce iki kale arkasına sıkışmıştık. Görüntü olarak da iyi değildik. O ambiyansı da tam sağlayamıyorduk. Şu anda taraftar grupları olarak çok memnunuz. Galatasaray maçında çok güzel bir ambiyans olacak. 90 dakika boyunca takımımızı destekleyeceğiz. Güzel çalışmalar da yapacağız."

        Tribün liderlerinden Muhammet Dumlu ise Erzurumspor'un bu sezon Süper Lig yolculuğuna çıktığını anımsatarak "Biz stadın tamamen açılmasından çok hoşnut olduk. Geçmişte pandemiden dolayı kulüp olarak da taraftarlar olarak da çok zorluklar çektik. Daha sonra depremden dolayı stadımız kapandı ve sonra kale arkaları açıldı. 3 sezonda öyle uğraştık. Şimdi çok şükür tam kapasite açıldı. Herkesi şehrin takımına sahip çıkmasını bekliyoruz." dedi.

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