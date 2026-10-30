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        Erzurum'un Aşkale ilçesinde zincirleme trafik kazası: 3 araç birbirine girdi

        Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Tepebaşı Geçidi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda gerçekleşen kaza sonrası ErzincanErzurum karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 13:05 Güncelleme:
        Erzurum'un Aşkale ilçesinde zincirleme trafik kazası: 3 araç birbirine girdi

        Erzurum’un Aşkale ilçesindeki Tepebaşı Geçidi’nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda gerçekleşen kaza sonrası ErzincanErzurum karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı.

        Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saat 08.30 sıralarında ErzincanErzurum karayolu Aşkale Tepebaşı Geçidi Hacı Hamza Köyü mevkiinde meydana geldi. Erzincan istikametinden Erzurum yönüne seyir halinde olan ve sürücülerinin kimliği henüz tam olarak belirlenemeyen 35 TTT 56, 06 CGK 59 ve 60 AAG 849 plakalı araçlar, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak birbirine çarptı.

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        Kazaya karışan araç sürücülerinden ikisinin Murat Akgül ve Nazım Maral olduğu öğrenildi. Şans eseri can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazada, her üç araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

        Kaza nedeniyle ErzincanErzurum karayolu tek yönlü olarak bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazanın sabahın erken saatlerinde gerçekleşmesi ve yoldaki araç yoğunluğunun az olması, olası bir facianın önüne geçti.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri yolda önlem alırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla çekildi. Yolun temizlenmesi ve araçların kaldırılmasının ardından karayolu yeniden ulaşıma açılarak trafik akışı normal seyrine döndü.

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        Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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