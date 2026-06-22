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        Eskrimle tanışan Erzurumlu çocuklar, kılıç seslerini yeşil sahalara taşıdı

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'un yaklaşık 20 bin nüfuslu Tekman ilçesinde bir yıl öncesine kadar neredeyse hiç bilinmeyen eskrim sporu, eski milli sporcu Can Taşkıran'ın çabalarıyla çocukların ulusal madalya kazandığı bir branşa dönüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Eskrimle tanışan Erzurumlu çocuklar, kılıç seslerini yeşil sahalara taşıdı

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'un yaklaşık 20 bin nüfuslu Tekman ilçesinde bir yıl öncesine kadar neredeyse hiç bilinmeyen eskrim sporu, eski milli sporcu Can Taşkıran'ın çabalarıyla çocukların ulusal madalya kazandığı bir branşa dönüştü.


        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik ve Spor Kulübünde görev yapan 28 yaşındaki eskrim antrenörü ve Eskrim İl Temsilcisi Can Taşkıran, yaklaşık bir yıl önce ilçede çocukları eskrimle tanıştırmak için çalışma başlattı.

        Haftanın dört günü ilçeye giderek antrenman yaptıran Taşkıran'ın çalışmalarıyla yaşları 7 ile 13 arasında değişen 30 lisanslı sporcu yetiştirildi.

        Çocuklar teknik çalışmalarını spor salonunda sürdürürken, yaz aylarında ise yüksek rakımın sağladığı avantajdan yararlanmak amacıyla kondisyon antrenmanlarını futbol sahasında gerçekleştiriyor.

        Elazığ'da düzenlenen Ulusal Anadolu Kupası'nda 10 yaş erkek, 10 yaş kız ve 14 yaş kız kategorilerinde mücadele eden Tekmanlı sporculardan 5'i madalya kazanarak ilçeye eskrim branşındaki ilk ulusal dereceleri getirdi.

        Yeşil sahada da eskrim kılıçlarıyla antrenman yapan sporcular, gelecekte eskrimde Türkiye'yi temsil etmenin hayalini kuruyor.

        Can Taşkıran, AA muhabirine, 15 yıllık eskrim geçmişi bulunduğunu, milli sporcu olarak Türkiye'yi temsil ettikten sonra deneyimlerini çocuklara aktarmaya başladığını söyledi.

        Tekman'da eskrimin altyapısını oluşturmak için önce okullarda beden eğitimi derslerinde tanıtım yaptıklarını anlatan Taşkıran, daha sonra spor salonundaki düzenli antrenmanlarla çalışmaların kapsamını genişlettiklerini ifade etti.

        Eskrimin bölgede çok bilinen bir spor olmadığını belirten Taşkıran, buna rağmen ilçe halkının spora kısa sürede sahip çıktığını dile getirdi.




        - "Çalışmalarımız meyvesini vermeye başladı"

        İlk dönemlerde sporcu sayısının oldukça az olduğunu ifade eden Taşkıran, şöyle devam etti:

        "İlk başladığımız zaman biraz kuşkuluyduk. Geldiğimizde yöre halkı hem eskrim sporuna hem de sporcularımıza çok değer verdi. Bizler de buna layık olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın ilk etapta sayısı çok azdı. Şimdi lisanslı 30 sporcumuzla aktif olarak spor salonumuzda antrenmanlarımızı yapıyoruz. Lisanslı sporcu sayımız da her geçen gün artıyor. Ulusal düzeyde madalyalar gelince de ilginin arttığını görüyoruz. Bir yılda inanılmaz şekilde başarılar elde ettik. İlçemizin potansiyeli çok yüksek. Düzenli olarak antrenmanlarımızı yaparak, kamplarımıza, maçlarımıza katılarak bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız meyvesini vermeye başladı."

        İlçede eskrim sporunun yapılmasından dolayı vatandaşların da çok mutlu olduğunu anlatan Taşkıran, ilk zamanlarda sadece spor salonu çevresinde yaşayanların geldiğini, sporun yaygınlaşmasıyla birlikte artık velilerin tribünlerde antrenmanları izlediğini aktardı.





        - Teknik antrenmanlar spor salonunda, kondisyon antrenmanları yeşil sahada


        Bölgenin rakımından da yararlanarak antrenmanları zaman zaman açık havada yaptıklarını da ifade eden Taşkıran, "Burada yüksek bir rakım var. Sezonumuz kış aylarında başlıyor. Kış aylarında salonda daha çok teknik anlamda antrenmanlar yapıyoruz. Yaz aylarında ise kondisyon antrenmanlarımız başlıyor. Bulunduğumuz coğrafi konumun yüksek rakımlı olması, çocuklara ekstra avantaj sağlıyor. Ondan dolayı yaz aylarında futbol sahasında antrenmanlarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

        Eskrimle tanışan çocuklar ise mutluluklarını dile getirerek, şampiyonluk hedeflerini anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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