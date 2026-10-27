Galatasaray'ın derbi galibiyeti, Erzurum Cumhuriyet Caddesi'nde kutlandı

Erzurum'daki kutlamalar gece geç saatlere kadar devam etti.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Erzurumlu Galatasaray taraftarları sokaklara döküldü. Araçlarıyla şehrin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Caddesi'ne çıkan yüzlerce taraftar; korna çalıp, sarıkırmızılı bayraklar sallayarak ve tezahüratlarla galibiyet sevincini yaşadı. Kutlamalar nedeniyle Cumhuriyet Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluşurken, ortaya çıkan renkli görüntüler şampiyonluk kutlamalarını aratmadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ın, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 21 mağlup etmesi, Erzurum'da sarıkırmızılı taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı.

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