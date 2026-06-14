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        GÜNCELLEME - Erzurum'da kaybolan çobanı arama çalışmaları sürüyor

        Erzurum'un Horasan ilçesinde 5 gün önce kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki çobanı arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 19:13 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Erzurum'da kaybolan çobanı arama çalışmaları sürüyor

        Erzurum'un Horasan ilçesinde 5 gün önce kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki çobanı arama çalışmaları devam ediyor.


        Pirali Mahallesi Hiran Mezrası'nda hayvanlarını otlatırken kaybolan çoban Okan Koç'un (17) bulunması amacıyla 10 Haziran'da başlatılan çalışmalar kapsamında, AFAD ve jandarma ekipleri ile dalgıçlar, Aras Nehri ve çevresini botlarla araştırıp dürbünlerle de bölgeyi tarıyor.

        Kars İl Jandarma Komutanlığından 25 personelin de bölgedeki ekibe destek verdiği çalışmalar, toplam 103 kişiyle yürütülüyor.

        - Vali Baruş, arama çalışmalarını yerinde inceledi

        Bu arada, Vali Aydın Baruş da alana gelerek arama çalışmalarını yerinde takip etti ve bölgedeki ekiplerden bilgi aldı.

        Baruş, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, görevli personele kolaylıklar diledi.

        Pirali Mahallesi kırsalında 10 Haziran'da hayvanlarını otlatan çoban Okan Koç'un kaybolduğu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmiş, bölgeye yönlendirilen ekipler arama çalışmalarına başlamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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