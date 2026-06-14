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        UNESCO adayı Tortum Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu oluştu

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi, hafta sonunda çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 12:55 Güncelleme:
        UNESCO adayı Tortum Şelalesi'nde hafta sonu yoğunluğu oluştu

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi, hafta sonunda çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

        Erzurum-Artvin kara yolunun 110. kilometresinde bulunan ve deniz seviyesinden yaklaşık 1000 metre yüksekte yer alan şelale, hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri oldu.

        Ziyaretçilerin rahatça gezebilmesi için çevre düzenlemesi yapılan şelale alanında, doğal dokuya uygun yürüyüş yolları ve çok sayıda seyir terası bulunuyor.


        Yaklaşık 21 metre genişliğinde olan ve 48 metreden dökülen suyuyla dikkati çeken şelale, ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.


        Ağaçlandırılan ve çiçeklerle süslenen yürüyüş yollarını kullanan ziyaretçiler, seyir teraslarında ve şelale çevresinde bol bol fotoğraf çektirdi.

        İstanbul'dan gelen Kerem Karataş, AA muhabirine, daha önce Anadolu'da birkaç şelaleyi ziyaret ettiğini belirterek, "Ama ilk defa bu kadar yüksek debili, bu kadar güzel manzarası olan bir şelaleye denk geldim. Aşağı inmek, ıslanmak, fotoğraf çekmek ayrı bir tecrübe oldu, çok mutluyum o yüzden." ifadelerini kullandı.

        Herkesi şelaleyi görmeye davet eden Karataş, "Şelale o kadar hızlı akıyor ki belli yerlerde gökkuşağı oluşmaya başladı. Fotoğraf çekmek için aşağı indik ve bayağı ıslandık ama fotoğraf çekmemize değdi." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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