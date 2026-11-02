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        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri İletişim Fakültesi akademisyenlerinin çalışması Scopus Q2 dergisinde yayımlandı

        İletişim Fakültesi akademisyenlerinin çalışması Scopus Q2 dergisinde yayımlandı

        Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Aslıhan Zinderen, Doç. Dr. İbrahim Etem Zinderen, Araştırma Görevlisi Alper Çolak ve Araştırma Görevlisi Yağmur Çolak tarafından hazırlanan bilimsel çalışma, Scopus Q2 kategorisinde yer alan dergide yayımlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:28 Güncelleme:
        İletişim Fakültesi akademisyenlerinin çalışması Scopus Q2 dergisinde yayımlandı

        Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Aslıhan Zinderen, Doç. Dr. İbrahim Etem Zinderen, Araştırma Görevlisi Alper Çolak ve Araştırma Görevlisi Yağmur Çolak tarafından hazırlanan bilimsel çalışma, Scopus Q2 kategorisinde yer alan dergide yayımlandı.

        "YouTube as a Source of Information on Narcissism: SelfDiagnosis and Labeling" başlıklı çalışma, YouTube platformunda narsisizm konulu içerikleri ve bu içeriklere yapılan kullanıcı yorumlarını ele alıyor. 28 Eylül 2026 tarihinde yayımlanan araştırmada, dijital platformların psikolojik bilgi edinme süreçlerindeki rolü, bireylerin kendilerine tanı koyma eğilimleri ve etiketleme davranışları incelendi.

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        Dijital mecralarda psikolojik kavramlara yönelik bilgi edinme alışkanlıklarını konu alan araştırma, YouTube içeriklerinin kullanıcıların narsisizm algısı üzerindeki etkilerini ve bireylerin kendilerini ya da başkalarını belirli psikolojik kavramlarla tanımlama eğilimlerini değerlendiriyor.

        Çalışma, Scopus veri tabanında taranan dergilerin atıf performanslarına göre yapılan sıralamada üst yüzde 25 ile yüzde 50 arasındaki dilimi ifade eden Q2 kategorisinde yer alan bir dergide yayımlandı.

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